Lo schema più assurdo di sempre? Calcio in Giappone: guardate bene cosa sta per succedere in area

Fare gol con schemi al limite dell’assurdo, ma efficaci. In diverse squadre ci sono riuscite, l’ultima è una che gioca in Giappone, in particolare i giocatori del Takagawa Gakuen di Yamaguchi, che dovevano battere un calcio di punizione contro la squadra dello Star Ridge di Ishikawa, allo stadio Nippatsu Mitzusawa di Yokohama. E, alla fine, sono riusciti a segnare. Come? Formando un cerchio e tenendosi per mano in area, mentre il loro compagno posizionava il pallone, pronto al cross. Il tutto mentre gli avversari, piuttosto disorientati, si erano preoccupati di osservare entrambi, in attesa di capire i loro movimenti.

Gol e vittoria

Poco prima che il giocatore mettesse il pallone in area, i compagni, fino a quel momento in cerchio, si sono lasciati per inserirsi, con un tempismo perfetto. Alla fine, la palla è finita in rete per il gol del Takagawa Gakuen. La squadra di Yamaguchi ha vinto per 4-2 e passerà così al secondo turno del 100esimo torneo annuale di calcio delle scuole superiori giapponesi.

