Qatar 2022, disastro-Cile: Vidal in lacrime e carriera finita. La crisi di nervi a centrocampo

Sorride Gianluca Lapadula, piange (e tanto) Arturo Vidal. Il Perù vola ai playoff per accedere ai Mondiali, il Cile invece no ed è eliminato, come dimostrano gli ultimi risultati delle partite giocate martedì. I primi vincono 2-0 contro il Paraguay, i secondi perdono con lo stesso risultato in casa contro l’Uruguay, e per la seconda volta consecutiva (come l’Italia) non parteciperanno alla manifestazione iridata in Qatar. Talmente grande è la delusione di Vidal, che scoppia in un pianto di disperazione al triplice fischio. Immediato poi è partito il processo sulla stampa cilena, che reclama a gran voce la necessità di un immediato ricambio generazionale: il dito è ovviamente puntato sui senatori come Sanchez (tra i migliori della sfida contro l’Uruguay), lo stesso Vidal, Medel e Vargas.

Cile, i gol subiti arrivano tutti nel finale

Con il successo del Perù, anche in caso di vittoria il Cile non sarebbe comunque volato in Qatar. Nonostante tutto, la squadra di Lasarte ha alzato bandiera bianca senza mostrare il minimo cenno di reazione, realizzando pochissime azioni d’attacco nonostante un Sanchez generoso. L’Uruguay ha difeso con ordine e attaccato, anche dopo l’infortunio di Cavani alla mezzora. I gol che condannano il Cile arrivano nel finale: al 79’ Suarez con una spettacolare rovesciata, al 90’ Valverde con un destro chirurgico finito in rete. E in Cile sono subito partite le polemiche sui principali quotidiani, e tra i tifosi della Roja.

Perù, festa e ora playoff contro Emirati Arabi o Australia

Chi fa festa invece è il Perù di Lapadula, che fa esultare tutto l’Estadio Nacional di Lima. L’attaccante realizza subito al 5’, con destro che bacia prima il palo e finisce in porta. Poi il pressing dei padroni di casa porta anche il 2-0, con il gol di Yotun. Un risultato imprevedibile, quello del quinto posto, pensando allo scorso ottobre quando la Blanquirroja viaggiava penultima in classifica. Nazionale che può così volare ai playoff Mondiali, interrompendo un’assenza che durava da 36 anni. Ora se la vedrà con la vincente della sfida tra Emirati Arabi e Australia.

