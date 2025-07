Gp Silverstone, disastro Ferrari. Leclerc sbotta: "Faccio schifo"

Il colpo di Max Verstappen e la delusione delle Ferrari. Nelle qualifiche del Gp di Gran Bretagna, sul circuito di Silverstone, è il pilota della Red Bull campione in carica a piazzare il giro più veloce con un ultimo graffio e a mettersi alle spalle le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris che stavano battagliando per la pole. Prima delle 'Rosse' sulla griglia ci sarà anche George Russell con la Mercedes. Niente da fare per Lewis Hamilton, che sul circuito di casa pure ha provato a essere protagonista, ma alla fine si è dovuto accontentare della terza fila. Piccola consolazione quella di avere fatto meglio del compagno di squadra Charles Leclerc, cosa che in questa stagione è rara. Il monegasco è sesto. Domani la gara alle ore 16 italiane. La classifica Piloti: Piastri 216 punti, Norris 201 e Verstappen 155 nei primi tre posti, poi Russell a 146 e i ferraristi Leclerc ed Hamilton rispettivamente quinto (119 punti) e sesto (91), settimo invece Antonelli (63). La classifica Costruttori invece vede la McLaren con 417 punti, la Ferrari con 210 al secondo posto, poi la Mercedes a 209 e la Red Bull quarta a quota 162.

E subito dopo le qualifiche sono arrivate, con tono gelido, le parole di Charles Leclerc autore di un errore che ha portato all'ennesimo flop targato Ferrari: "Sono una m..., faccio schifo. Non penso che l'errore mi sia costato la pole position, ma sicuramente mi è costato la prima fila. Mi sono stufato di dire che c'è qualcosa che non è andato bene. Non sto trovando lo stesso feeling dell'anno scorso in qualifica. Abbiamo dei problemi specifici che non ci permettono di rendere al meglio. Penso di fare un grande lavoro in gara, ma in qualifica non sto facendo quello che mi aspetto. Su questo devo lavorare perché sto facendo tanta fatica. C'è un problema di cui non abbiamo mai parlato, speriamo di trovare a breve una soluzione. Così la gara sarà molto più difficile, anche se abbiamo un buon passo".