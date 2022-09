Massimiliano Allegri sbotta in tv: "Se lo dite mi arrabbio"

12 settembre 2022 a

Massimiliano Allegri non ci sta, e dopo il gol del 3-2 annullato in casa contro la Salernitana dall’arbitro Mercenaro, è esploso ai microfoni di Dazn dopo la partita. Specie una volta sentito parlare in studio di ‘brutta Juve’ nel primo tempo: "Molto brutta lo dite voi, abbiamo fatto 20 minuti buoni — ha detto il toscano — Le partite le guardate ma non le vedete, se no mi fate arrabbiare. Poi abbiamo preso gol e nel finale di primo tempo abbiamo sbagliato a prendere il 2-0. Ma abbiamo tirato in porta diverse volte, abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo è stata una buona partita".

Nonostante le difficoltà, Allegri continua a guardare avanti con fiducia: "È un risultato che ci proietta a mercoledì (la sfida di Champions League in casa contro il Benfica, ndr) con un umore diverso da una sconfitta — ha detto ancora l’ex allenatore del Milan — Fino a questo momento non eravamo mai andati in svantaggio. Oggi è successo e volevo vedere la reazione. È uno step di crescita che dobbiamo fare, abbiamo perso un po’ di ordine e non deve succedere. Abbiamo smesso di giocare”.

Poi quel gol annullato a Milik, che lo ha fatto infuriare tanto da essere espulso da Mercenaro: "È stato annullato un gol che non so se fosse buono o meno – ha spiegato – L’unica cosa che mi dispiace è che vorrei vedere l’immagine di Candreva vicino alla bandierina. Nelle immagini del fuorigioco non c’è. L’immagine con Candreva già non ce l’ha nessuno, non so. E a Bonucci sul gol annullato gli tolgono la maglia”. Dubbi che attanagliano tutto il mondo Juve, ma Allegri non vuole mettere il carico: "Gli arbitri vanno lasciati stare — ha chiuso la questione il toscano — perché i protagonisti delle partite sono i giocatori. Neanche gli allenatori. Solo i giocatori”.