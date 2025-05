Serie A, Atalanta-Roma 2-1: bergamaschi In Champions League

A ormai due partite dal termine del campionato, la corsa all'Europa resta apertissima. Anche se qualche verdetto già arriva. L'Atalanta nel big match del lunedì sera contro la Roma vince per 2-1 e conquista aritmeticamente la qualificazione alla prossima Champions League. Sale quindi a tre il bilancio delle qualificate: i bergamaschi, oltre a Inter e Napoli. La lotta ora è per il quarto posto che era ambitissimo dalla Roma ma che ora con questa sconfitta rischia di complicarsi.

A quota 64 punti, uno in più dei giallorossi, ci sono Juventus e Lazio: i bianconeri saranno impegnati contro Udinese e Venezia; i biancocelesti contro l'Inter (in piena corsa scudetto) e Lecce; la squadra di Ranieri contro Milan e Torino. La partita è stata combattuta: apre le marcature Lookman al 9' del primo tempo, mentre al 32' arriva il pareggio dell'ex Cristante con un colpo di testa su assist di Soulé. La rete decisvia è al 76' con gol da fuori area di Sulemana. C'è anche spazio per il Var, che annulla (giustamente) un rigore assegnato per un presunto fallo in area al romanista Koné. Per gli orobici, buona la prova dei due marcatori, che hanno saputo essere determinanti nei momenti decisivi. Restano ora 180' per definire la classifica, con molto da stabilire sia nelle zone alte, sia in quelle basse della classifica: l'altro posticipo del lunedì ha visto infatti il Venezia battere a sorpresa la Fiorentina, che si allontana in maniera forse decisiva non solo dalla Champions, ma anche dall'Europa e Conference League.