Coppa Davis, Italia alla fase finale sulle ali di Sinner e Berrettini

16 settembre 2022

L’Italia si qualifica alle fasi finali della Coppa Davis grazie alla vittoria ottenuta contro l’Argentina, dopo quella per 3-0 sulla Croazia. Il primo punto lo ha garantito Matteo Berrettini, che si è sbarazzato senza grossi problemi di Sebastian Baez: il tennista romano ha infatti liquidato l’avversario in poco più di un’ora, imponendosi in due set per 6-2, 6-3.

Più complicato l’incontro di Jannik Sinner, che dopo aver vinto il primo set 7-5 ha dovuto subire il rientro di Francisco Cerundolo: l’argentino ha infatti vinto nettamente il secondo set 1-6. Il tennista altoatesino non si è però scomposto, ha guadagnato un break nel terzo set ed è salito a servire per il match sul 5-3. L’ultimo game è stato però molto complicato: è durato oltre un quarto d’ora, con Sinner che ha sprecato cinque match point prima di riuscire finalmente a chiudere l’incontro al sesto tentativo, tra l’altro con uno splendido ace.

Così facendo l’Italia si è assicurata il passaggio prima ancora di giocare il doppio con Fognini e Bolelli. Gli azzurri voleranno a Malaga, in Spagna, dove si disputeranno le fasi finali della Coppa Davis dal 22 al 27 novembre.