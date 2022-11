Qatar 2022, l'Olanda frena. E c'è già la prima eliminata

25 novembre 2022 a

L'Olanda ha pareggiato 1-1 contro l’ Ecuador in un match valido per la seconda giornata dei gironi della Coppa del Mondo in Qatar. Al gol olandese di Gakpo al 6’, ha risposto nella ripresa l’ Ecuador al 49’ con Valencia, già autore di una doppietta nel match d’esordio contro i padroni di casa del Qatar. Ora nel Gruppo A Olanda ed Ecuador sono primi a 4 punti, seguiti dal Senegal a 3, con il Qatar fanalino di coda a quota 0. E il Qatar, paese organizzatore, è la prima nazionale eliminata dal Mondiale. Il pareggio tra Olanda ed Ecuador nel Gruppo A taglia infatti fuori matematicamente i padroni di casa, che al massimo con l’ultimo match contro l’Olanda potrebbero salire a 3 punti, ma Olanda ed Ecuador ne hanno già 4. Il Qatar raggiunge il Sudafrica nel triste primato di nazionale del Paese ospitante eliminato al primo turno.



Comincia fortissimo l’Olanda e trova subito il vantaggio al 6’ con Gakpo: che fa il bis, visto che aveva già sbloccato la sfida d’esordio degli Oranje contro il Senegal. La ’Trì ci mette un pò a superare il colpo e fino ad oltre la mezz’ora le iniziative ecuadoriane si infrangono su Van Dijk. Quando si accende Valencia, però sono dolori, per fortuna ci pensa Noppert a deviare con i pugni. Nel recupero del primo tempo Estupinan farebbe 1-1 sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma l’arbitro algerino Ghorbal annulla per posizione di fuorigioco attiva di Porozo. Il gol sfiorato a fine primo tempo dà la spinta giusta all’ Ecuador, che al 4’ ripresa riacciuffa gli olandesi. La firma dell’1-1 è sempre la solita, quella di Valencia. L’attaccante del Fenerbahce avvia e conclude l’azione, sfruttando una respinta corta di Noppert sul tiro di Estupinan.

La selezione di Alfaro diventa padrona del campo ma non riesce a concretizzare la sua superiorità e con l’andare dei minuti il match si incanala verso il pareggio che in fondo non dispiace a nessuna delle due nazioneli. La più grande emozione del finale, purtroppo, riguarda un infortunio pesante. Quello di Valencia, che aveva stretto i denti e deve uscire invece in barella. Il match finisce dunque 1-1, sia Ecuador che Olanda così avranno bisogno di un solo punto nell’ultima partita del loro girone per passare agli ottavi.