Niccolò Barella, il gesto contro Inzaghi in Inter-Empoli

All’ultima giornata del girone d’andata, l’Inter ha probabilmente già detto addio allo scudetto in modo definitivo. La squadra allenata da Simone Inzaghi è scivolata a -13 dopo la clamorosa sconfitta subita in casa per mano dell’Empoli. Dopo la splendida vittoria per 3-0 sul Milan che è valsa la Supercoppa italiana, i nerazzurri hanno disputato una gara decisamente sottotono e se la sono anche complicata da soli.

L’espulsione per doppia ammonizione di Skriniar dopo 40 minuti ha infatti indirizzato la partita, con l’Empoli che è stato bravissimo a crederci e a trovare il gol vittoria al 66esimo, quando il neo-entrato Baldanzi ha trafitto Onana centralmente dal limite dell’area. Inzaghi ha poi provato a riprendere il match schierando il tridente Lautaro-Dzeko-Lukaku, ma la miglior occasione per pareggiare è capitata a De Vrij, che al 77esimo ha preso la traversa con un colpo di testa. Oltre al caso di Skriniar, c’è stato quello di Niccolò Barella.

Il centrocampista nerazzurro è parso molto nervoso durante la partita. A un certo punto ha perso le staffe quando è stato ammonito per un’entrata in ritardo su Parisi. Si tratta di un giallo pesante, dato che Barella salterà il prossimo incontro con la Cremonese per squalifica. Qualche minuto dopo Inzaghi lo ha sostituito e lui si è sfogato gettando i guanti per terra.