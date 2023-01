Australian Open, il papà di Djokovic e Putin: il video-scandalo

Per Novak Djokovic gli Australian Open sono maledetti. Dopo il giallo del mancato vaccino anti-Covid che gli costò l'esclusione dallo scorso slam, il tennista serbo quest'anno deve fare i conti con lo scandalo del padre, filmato con alcuni filo-russi mentre inneggiano a Vladimir Putin.



Djokovic senior è stato ripreso con tifosi che sventolavano bandiere filo-russe durante gli Australian Open, prima prova del Grande Slam che si sta giocando a Melbourne. Scene definite "vergognose" dall'ambasciatore ucraino a Canberra. Dopo la partita dei quarti di finale di "Nole" contro il russo Andrey Rublev, mercoledì sera, un gruppo di sostenitori ha sventolato bandiere russe, tra le quali una con il volto del presidente Putin, vicino alla Rod Laver Arena, intonando slogan filo-russi. L'Australian Tennis Federation ha detto che quattro persone "hanno mostrato bandiere e simboli inappropriati e hanno minacciato le guardie di sicurezza" a Melbourne Park prima di essere cacciate via dalla polizia. Un video in seguito pubblicato su un canale YouTube australiano filo-russo ha mostrato Srdjan Djokovic, il padre del tennista, in posa con l'uomo che sventolava la bandiera con il volto di Putin. Il tutto accompagnato dalla didascalia: "Il padre di Novak Djokovic fa un'audace dichiarazione politica". I giornalisti sportivi serbi hanno confermato che si trattava davvero del padre di Djokovic. Il quotidiano Melbourne Age ha anche indicato che ha gridato, in serbo: "Lunga vita alla Russia".

This is…quite a mess for the #AusOpen, to say the least.



Srdjan Djokovic posing with the pro-Putin rally last night just outside Rod Laver Arena.



The levels of security breakdowns that allowed for this are staggering.



Story/video via @jamesgraysport:https://t.co/L4gtaKKNP6 pic.twitter.com/qnOx3MGYqB