Zelensky inchioda Putin: "Giovedì in Turchia, basta scuse"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato che incontrerà Vladimir Putin in Turchia giovedì. "Lo aspetto in Turchia - ha scritto su X - e mi auguro un cessate il fuoco già da domani". Il messaggio sembra quasi una risposta all'invito del presidente americano Donald Trump che, sempre sui social, ha consigliato a Kiev di "accettare immediatamente" la proposta di incontro a Istanbul con la Russia. "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da domani, per fornire le basi necessarie alla diplomazia. Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse", ha scritto il leader ucraino.

Nelle scorse ore il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avuto una conversazione telefonica con il presidente russo. Una conversazione nella quale i due leader "hanno discusso di questioni regionali, globali e bilaterali", come riportato da Ria Novosti. "Il presidente Erdogan ha affermato di accogliere con favore l'annuncio di Putin sulla necessità di proseguire i colloqui di pace tra Russia e Ucraina a Istanbul, da dove si erano interrotti", è stato spiegato.