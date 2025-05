Luciana Littizzetto da Fazio, "Leone XIV come Batman"

Se la settimana precedente all’elezione del nuovo Papa, Robert Francis Prevost, la consueta letterina di Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa sul Nove aveva avuto un’aura di emozione e commozione, questa volta, con il primo Pontefice statunitense appena eletto, la comica torinese è ritornata sui suoi consueti irriverenti passi.

Seduta, come sempre, sulla scrivania del padrone di casa, Fabio Fazio, la Littizzetto ha dato il benvenuto al Cardinale Prevost e lo ha già invitato in trasmissione. Così il confronto con Papa Francesco, benevolo nei confronti dell’attenzione dei media, è subito lanciato. Poi la comica ha sfilato una serie di battute nei suoi confronti, arrivando addirittura a citare un supereroe dei fumetti: “Hai dimostrato subito di saper parlare alla gente: ci aspettavamo che citassi S. Agostino, invece hai detto ‘Il male non prevarrà’, citando Batman. Giusto. Un Papa di questi tempi deve essere un supereroe, oltre che un santo”.