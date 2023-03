Leo Messi? "Era il nostro problema": Muller ad alzo zero

09 marzo 2023 a

Thomas Muller non è certo il tipo che le manda a dire. Il capitano dei bavaresi dopo aver liquidato in scioltezza il Psg di Donnarumma e Messi, non si frena e di fatto sminuisce il campione del mondo in carica che ha fatto impazzire di gioia l'Argentina ed esalta Cristiano Ronaldo. A fine partita le sue parole fanno un rumore piuttosto duro da digerire per la Pulce. In sostanza Muller afferma che con Messi in campo, il Bayern non ha mai avuto problemi, qualcosa invece è andato nel verso storto quando tra gli avversari c'era proprio Cristiano Ronaldo.



"Contro Messi le cose sono sempre andate molto bene in termini di risultati – ha spiegato pungendo ulteriormente la Pulce nell'orgoglio – Cristiano Ronaldo invece era il nostro problema quando giocava nel Real Madrid". Parole pesanti che di certo non faranno piacere alla Pulce che dopo la vittoria del Mondiale ha raggiunto la massima consacrazione nella storia del calcio. Muller ha provato ad aggiustare il tiro: "Ho il massimo rispetto per la prestazione di Messi al Mondiale, è stata incredibile – ha spiegato il fantasista tedesco – Ha trascinato tutta la squadra. Non è così facile giocare in una squadra come il PSG, è difficile trovare un equilibrio di squadra. I singoli ti aiutano a vincere solo alcune partite". Ma la frittata ormai è fatta.