Jannik Sinner, vita stravolta: "Quest'estate...", tam-tam impazzito

Giacomo Naldi è il nuovo fisioterapista di Jannik Sinner ed è stato una presenza fissa durante la trasferta americana, caratterizzata tra l’altro dalle ottime prestazioni del tennista altoatesino. I due avevano lavorato insieme per una sola settimana, ma avevano capito di avere un certo feeling: e così la collaborazione è diventata sempre più seria, con Naldi che ha lasciato la Virtus Bologna dopo sei anni.

Una scelta che in pochi si aspettavano, dato che Naldi stava benissimo con le V nere: eppure ha deciso di lasciare il basket per seguire Sinner nella sua scalata ai vertici del tennis mondiale. Jannik dovrà però fare a meno del suo nuovo fisioterapista durante uno dei momenti più importanti della stagione: Naldi ha infatti rivelato al Corriere di Bologna che non sarà a Wimbledon, ma per cause di forza maggiore. A luglio lui sarà in Italia per sposare la sua Laura: un’assenza più che giustificata, la sua all’All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Sinner dovrà fare a meno di lui in quel periodo, ma per una valida ragione. Naldi dovrebbe rientrare nel team dell’altoatesino in tempo per gli US Open, ai quali non vede l’ora di partecipare per sua stessa ammissione. Jannik sarà sicuramente lì ad aspettarlo: magari insieme riusciranno a centrare il grande sogno di Jannik, quello di vincere uno Slam.