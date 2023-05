Inter, pronto il colpo per Inzaghi: "Per 35 milioni c'è il via libera"

28 maggio 2023 a

a

a

C'è un giocatore che può davvero cambiare volto all'Inter della prossima stagione. Stiamo parlando di Milinkovic Savic. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Sportmediaset, il giocatore potrebbe dare l'addio alla Lazio a fine stagione. Milinkovic aveva un ottimo rapporto con Simone Inzaghi ai tempi della Lazio e duqnue adesso è scattato il tam tam di un possibile approdo a Milano, sponda nerazzurra. Lotito darebbe il via libera all'operazione per 30-35 milioni. Un discorso che quasi certamente verrà aperto dopo la finalissima di Champions a Istanbul il prossimo 10 giugno tra Inter e Manchester City.

L'Inter infatti al momento è alla finestra sul mercato e attende di acpire quale sarà il proprio futuro dopo Instanbul. In caso di vittoria della Coppa dei Campioni si farà molto più affidamento al gruppo già esistente senza roboanti rivoluzioni, in caso di sconfitta allora si cercherà di dare qualche aggiustamento alla rosa per portare l'assalto alla Champions e allo scudetto nella prossima stagione.

Inter-Fiorentina, gelo durante la premiazione: "Sul palco..." | Video

Intanto i nerazzurri si godo la vittoria contro l'Atalanta che ha blindato di fatto il piazzamento in Champions per la prossima stagione. Una prestazione, quella dei nerazzurri, che ha confermato lo stato di grazia della formazione di Inzaghi. City avvisato...