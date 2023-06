Simone Inzaghi, chi c'era a due passi da lui a bordo campo: "E lo paghiamo pure?"

12 giugno 2023 a

A sorpresa, anche Mario Balotelli era presente a Istanbul per la finale di Champions tra Manchester City e Inter. SuperMario era a bordo campo, nei panni di opinionista per la BT Sport, vivendo il pre e il post partita insieme a Fabregas, Lescott e Rio Ferdinand e non senza venire un po' preso di mira dagli ascoltatori cui non sono sfuggiti alcuni momenti particolare della diretta.

Un ex a 360 gradi che con gli inglesi ha alzato al cielo, tra l'altro, una Premier League e con i nerazzurri la Champions del 2010. Il pubblico, comunque, non ha mancato di pizzicarlo sui social.

Balotelli, diretta con l’ex “rivale” dello United Rio Ferdinand

Saltata agli occhi è anche la contemporanea presenza di Balotelli e di Rio Ferdinand, che non si sono mai amati da quando l’italiano, al City, festeggiò sotto la curva United, con l'inglese che andò su tutte le furie. "Cose da campo" hanno minimizzato i due in diretta tv, con Rio Ferdinand che ha ribadito il proprio fastidio e un Balotelli cuor di burro che ha concluso con un semplice: "Era iniziato in campo ed è finito in campo". Piccola bugia, che molti hanno rimarcato ricordando le giornate di furenti polemiche proprio sull’argomento. Prima del siparietto, sempre in diretta, nel pre-gara.

Il siparietto con il presentatore Humphrey

Per l’occasione il presentatore Jack Humphrey ha chiesto a SuperMario un pronostico: "Mario è dura per te, ma chi lo vincerà il trofeo?". E l'attuale attaccante del Sion ha risposto evitando di sbilanciarsi: "No comment". Una frase che ha suscitato molte risate, ma anche la pungente frecciata dello stesso Humphrey: "Ma come aspetta. Abbiamo pagato migliaia di sterline questo ragazzo e il suo commento finale è ‘no comment'? Non posso lasciare BT Sport proprio mentre arriva Mario Balotelli… c'è qualcosa che non va".