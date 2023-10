Calcioscommesse, Nicolò Fagioli: una scelta drastica, ecco chi lo curerà

17 ottobre 2023 a

Il caso scommesse ha sconvolto all’improvviso il mondo del calcio e potrebbe mietere altre vittime. Dopo Nicolò Fagioli, anche Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali sono finiti nel mirino degli inquirenti. L’inchiesta della procura di Torino, coordinata dalla pm Manuela Pedrotta, è riuscita a risalire al server delle piattaforme di scommesse illegali, scovando che uno dei siti si trova in Montenegro. Se Fagioli dovrebbe cavarsela con un anno anziché tre è grazie al lavoro dei suoi legali e al patteggiamento con la Figc. Il centrocampista sconterà due terzi della pena e tra gli aspetti a suo favore, rivela La Stampa, c’è l’aver intrapreso un percorso terapeutico con un luminare delle dipendenze, il professore Paolo Jarre, da almeno due mesi.

Zaniolo, il legale: “Procura federale non intervenuta”. Il giocatore ha scommesso non sul calcio?

Diversa è invece la questione Tonali-Zaniolo. Per Gianluca Tognozzi, il legale dell'ex romanista: "C’è un avviso di garanzia del 12 ottobre e un procedimento che lo vede indagato per violazione dell'articolo 4, legge 401 del 1989, perché parliamo di un reato minore che prevede una sanzione con l'ammenda, anche oblabile ma oltre a questo Zaniolo non ha ricevuto nulla”. E con nulla si intende il fronte della giustizia sportiva: “Non è intervenuta in nessun modo la procura federale, questa può intervenire solo se dovessero emergere scommesse su partite che ad oggi non sono contestate in nessun modo. Lo stesso Zaniolo lo ha escluso categoricamente”.

"La Juve sarà retrocessa in B?": Corona sgancia l'ultimo siluro

Tonali, primo contatto coi pm. Ha già ammesso la sua dipendenza

Su Tonali va registrato il primo contatto coi pm avvenuto lunedì mattina tramite il suo legale. Il giocatore avrebbe ammesso la sua dipendenza: vuole curarsi, avrebbe già contattato uno psichiatra italiana di assoluto livello e sarebbe finanche pronto a fare da testimonial nelle campagne contro la dipendenza dal gioco. Questo, però, non lo salverebbe da un'eventuale sanzione sportiva. Si attendono altri risvolti sull’indagine.