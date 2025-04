Tonali & Co, Abodi: "Chi scommette fuori dalla Nazionale"

La protesta è forte, con molta probabilità difficilmente realizzabile, considerando il valore ad esempio di un giocatore come Sandro Tonali , ma il ministro allo Sport e ai Giovani, Andrea Abodi , l’ha voluta comunque lanciare nella sua intervista con il quotidiano romano Il Messaggero: "Via dalla Nazionale chi ha scommesso — il suo commento — La maglia azzurra deve essere espressione del valore tecnico, ma anche del comportamento morale, che deve addirittura precederlo. Non basta buttare la palla dentro. Se vieni meno a delle regole che sono esemplari, bisogna andare al di là della sanzione. Vedo la convocazione in Nazionale come un premio a tutto tondo”.

Abodi si è detto “ non pronto a fare qualunque cosa per vincere una partita o una competizione — le sue parole — Bisogna dare tutto, è diverso. Non andare a giocare più in azzurro non vuol dire tra l'altro non fare più sport, ma farlo in un altro modo. È una valutazione che va fatta. Anche il patteggiamento presuppone un'assunzione di responsabilità pro futuro. Penso sia interessante che ci sia una parte di riabilitazione attraverso i servizi sociali. Questi ragazzi devono conoscere la vita un po' meglio”.

Già dalle prime puntate di questo scandalo, il ministro Abodi era stato parecchi critico: Considero questa storia un alto tradimento dei sentimenti, perché il calcio vive di passioni, oltre che di credibilità, perché i ragazzi sanno che non devono scommettere mai sul calcio — le sue parole — Non sono un giudice, ma esprimo un giudizio basilare sui principi dello sport. Per evitare equivoci, vorrei che insieme al contratto il calciatore si impegnasse a firmare una carta dei valori con 4 cose chiare: non ci si dopa, non si scommette, non si prendono soldi in nero e non si guardano partite sulle piattaforme illegali. Risolveremo il problema? No, ma toglieremo gli alibi a tutti in modo più chiaro”.

C’è un tema, quello delle piattaforme illegali, “che stiamo combattendo come governo — aveva detto in precedenza Abodi — Non si può giustificare il comportamento di ragazzi milionari, che si annoiano e quindi giocano, alimentando la criminalità, sprezzanti di ciò che a chiunque altro è vietato. Sono modelli e diventano un problema per tutti. Se lo fanno loro, i tifosi e altri giovani li emulano. La cosa sconcertante è che ancora, nonostante tutte le cose successe, e una comunicazione che forse non è ancora sufficiente e va intensificata ancora, questi ragazzi, nella loro agiatezza economica, dimostrano la loro debolezza caratteriale e non capiscono che anche se hanno un patrimonio rilevante, l’esempio che danno è pessimo per i loro coetanei. Qui si parla ancora di scommesse legali che, regolamentate, arginerebbero il gioco d’azzardo sui siti illegali, il vero pericolo”.