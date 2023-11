Guardiola, cosa spunta nel libro: "Appena Sacchi se ne accorge..."

Fabrizio Biasin 08 novembre 2023 a

a

a

È uscita l’autobiografia del maestro di Fusignano, Arrigo Sacchi. Si intitola Il realista visionario - Le mie regole per cambiare le regole. Lo ha scritto con Leonardo Patrignani. La prefazione è affidata al tecnico del Manchester City Pep Guardiola ed è su questa che ci concentriamo. L’allenatore campione d’Europa, in mezzo a un mare di doverosi e giustificatissimi elogi all’Arrighe, scrive così: «La finale di Champions è un lancio di moneta. Io credo che sia importante arrivarci, lottare per essere sempre competitivi, poi dipende da come cade quella moneta, da quale faccia ti mostra.

Nella finale di Usa 1994 dell’Italia di Sacchi, è caduta dalla parte sbagliata, come è successo a noi qualche anno fa contro il Chelsea. Nell’ultima edizione siamo tornati a giocarcela, e questa volta è andata bene, anche se è stata dura, contro un’Inter molto difficile da affrontare, che gioca un football moderno, fisicamente fortissima e molto bene allenata da Simone Inzaghi». “Football moderno” e “molto bene allenata”: appena Sacchi se ne accorge, fa ritirare il libro.

Bobo Tv, ribaltone Vieri: con chi sostituisce Adani e Cassano, tifosi sconcertati | Guarda