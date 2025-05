Jannik Sinner, l'amaro verdetto di Paolo Bertolucci: "Lo scrivo col sangue"

Sinner, seppur finalista, ha dovuto cedere il passo a un maestro della terra rossa come Alcaraz: "È normale: quando sali di livello, arriva l’esame vero, che era proprio Alcaraz. Abbiamo visto che Sinner ha tenuto bene per un’ora e poco più, poi è calato, come era prevedibile. Lui stesso aveva detto che pensava di fare due o tre partite, e invece è arrivato in finale. Meglio di quanto si aspettasse. Avevo paura che fosse costretto a giocare qui tre partite, e le altre ad Amburgo, dove poteva affrontare ulteriori problemi. Invece le ha giocate tutte a Roma: non andrà in Germania, potrà curare anche le vesciche. Perché in uno Slam, con partite al meglio dei cinque set, se non guarisci prima, peggiora. Arriverà a Parigi in perfette condizioni, con una settimana di rodaggio".