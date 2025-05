Affari Tuoi, "posso piangere?": strazio a fine puntata, tutti in lacrime

Grande vincita ad Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata andata in onda ieri, lunedì 19 maggio, su Rai 1. Angelo dal Molise, agricoltore di professione, ha giocato col pacco numero 8 e al suo fianco, per aiutarlo nella sfida contro il dottore, c'era la figlia Annamaria. Prima di cominciare, come sempre, Thanat ha portato in studio la specialità del giorno, i Torcinelli. Con i primi sei tiri, i concorrenti hanno eliminato 5mila euro, 100 euro, 30mila euro, 200 euro, 15mila euro e 75mila euro. Di 35mila euro, invece, la prima offerta del dottore, che il concorrente però ha rifiutato: "Sono tanti soldi, ma sono qui da tante puntate".

Successivamente sono andati via 0 euro e 50mila euro e poi ancora 10mila euro. Una volta rifiutato il cambio, sono stati eliminati anche i 200mila euro contenuti nel pacco della Calabria. Per fortuna, a quel punto, sono andati via i 5 euro e i 500 euro. E l'offerta del dottore è scesa a 25mila euro. Ma Angelo ha detto no. La coppia padre-figlia, allora, ha trovato 50 euro e il dottore è tornato all’attacco con il cambio. Ma il pacchista ha deciso ancora una volta di rifiutare. A un passo dalla fine sul tabellone erano rimasti 10 euro, Gennarino, 20mila euro, 100mila euro e 300mila euro. Subito dopo il dottore ha offerto 44mila euro, ma Angelo e Annamaria hanno preferito continuare a giocare.