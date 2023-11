Jannik Sinner, inizio choc: cos'è accaduto pochi minuti prima della finale con Djokovic

19 novembre 2023 a

Il primo set delle Atp Finals di Torino è iniziato male, malissimo per Jannik Sinner, con Nole Djokovic che parte a razzo, serve in maniera perfetta, piazza un break e vola sul 5-2.

Eppure, secondo i bookmaker dei principali siti di scommesse sembravano premiare clamorosamente l'altoatesino, dando le quote di una sua vittoria contro il campionissimo serbo "in picchiata". Molto ha influito il convincente successo di Jannik contro il russo Daniil Medveved, etichettato spesso come sua "bestia nera", superato con classe 2-1 in semifinale sabato pomeriggio. Un bilancio che ora recita 3-0 negli ultimi 3 incontri, 3-2 nel 2023 e 3-6 in carriera, con trend dunque prepotentemente invertito.

Prima della seconda semifinale, ricorda la Gazzetta dello Sport, Sinner vincente si giocava a 2.00 contro il 3.70 di media collocato in mattinata, prima del match. La vittoria contro Medvedev ha dato lo sprint a Jannik, che prima della finale è stato per favorito contro Djokovic da Gazzabet (l'azzurro vale 2.05), da Better , Goldbet e Sisal 2.00. Prima della semifinale, Djokovic si trovava a 2.75 su Gazzabet e Sisal, a 2.50 su Better e Goldbet. Un ottimismo suggerito forse anche dal ruolino di Sinner, capace di sconfiggere almeno una volta tutti i primi dieci tennisti del mondo. La partenza choc al PalaAlpitour, però, conferma come il volpone Nole abbia ancora molto da insegnare a chi, come lo spagnolo Carlos Alcaraz (da lui sconfitto sabato nell'altra semifinale) e il nostro Jannik sogni la staffetta e il sorpasso da qui a pochi mesi.