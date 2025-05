Francesco Passaro, impresa contro Dimitrov: Roma impazzisce

Impresa di Francesco Passaro agli Internazionali di tennis in corso a Roma. L'azzurro supera ancora Grigor Dimitrov e conquista per il secondo anno di fila il terzo turno con il punteggio di 7-5, 6-3 in meno di due ore. Al prossimo turno affronterà uno tra Khachanov e Burruchaga.

"Battere Dimitrov, un giocatore importante come lui, mi dà una dose di fiducia incredibile. Già ne avevo tanta dopo il set vinto in Australia. Oggi l'ho battuto in due. Ora sono consapevole dei miei mezzi e questo me lo porterò avanti per il torneo e per la stagione". Così il tennista azzurro Francesco Passaro, che ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov accedendo al terzo turno. "Giocare a Roma per me è incredibile, sentir pronunciare il mio nome, sentire il pubblico. Volevo giocare aggressivo, questa era la mia tattica. Io e il mio team abbiamo studiato questo tipo di match, con il servizio in kick. Mi dà un'energia grandissima e mi fa credere di poter fare bene. Ho battuto un tennista che è nella storia di questo sport", ha detto Passaro.