Sinner, Arnaldi svela: "Cosa succede negli spogliatoi"

“Se sono arrivato dove sono è perché ci ho sempre creduto, quando i risultati più importanti sono arrivato, allora è lì che ho iniziato ad immaginare e realizzare che avrei potuto raggiungere questa posizione in classifica e competere a questo livello. Quando uno inizia a prendere consapevolezza è sicuramente una spinta in più a crederci e a puntare sempre più in alto”. Commenta così Matteo Arnaldi prima degli Internazionali d’Italia di Roma. Il tennista italiano lo ha fatto nell’intervista concessa a Fanpage. Nella gioventù, prima di passare al tennis grazie al nonno, Arnaldi è stato un nuotatore: “So nuotare per carità, però non l’ho mai trovato divertente e appassionante come il tennis — ha aggiunto — Il tennis è lo sport di cui mi sono innamorato sin da piccolo. È vero che ho provato anche altri sport come credo sia giusto per ogni ragazzino di 12 anni, ma alla fine sognavo i campi da tennis quando non giocavo".

A Madrid, intanto, Arnaldi ha battuto l’idolo Djokovic, che seguiva a scuola, durante le partite del serbo, di nascosto tra una lezione e l’altra: “Un'emozione unica, che spero di riprovare in altre occasioni future, ma che non scorderò facilmente — ha detto — Con lui mi sono allenato già in passato, ma scendere in campo su un ‘palcoscenico' del genere è tutta un'altra cosa. Novak è sempre stato il mio idolo e in confronto ad altre leggende come Federer e Nadal è probabilmente quello in cui mi ci rivedo di più — ha detto Probabilmente non ho la stessa ‘classe' di Roger (Federer, ndr), e non ho la fisicità di Rafa (Nadal, ndr), però sono più simile a Novak in quasi tutti gli aspetti, anche dal punto di vista dello stile di gioco".

