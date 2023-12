Lecce, il pari arriva al 100esimo: un clamoroso 1-1 col Bologna

03 dicembre 2023 a

Finisce 1-1 l'anticipo delle 12.30 della 14esima giornata di Serie A tra Lecce e Bologna. Partita segnata da un finale incredibile con i salentini che hanno raggiunto la squadra di Thiago Motta al 100' grazie a un rigore segnato da Piccoli e assegnato dopo consulto Var per un fallo sul portiere giallorosso Falcone che si era lanciato in avanti nel disperato tenativo di trovare il pareggio. Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 68'grazie a una punizione di Lykogiannis. Con questo successo il Bologna si porta a quota 22 punti in classifica, il Lecce fa un piccolo passo in avanti e va a 16 punti.