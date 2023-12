Lautaro Martinez, la maglia "Fuerza Bahia Blanca": che cosa significa

Roberto Tortora 18 dicembre 2023 a

Vietata in Serie A dal regolamento per evitare sponsorizzazioni occulte, quella di esultare mostrando scritte sulla maglietta intima, sotto alla divisa ufficiale, è una moda passata ormai da molti anni. Ha stupito, per questo motivo, il gesto di Lautaro Martinez che, all’Olimpico, è corso sotto al settore ospiti dei tifosi dell’Inter dopo il gol dell’1-0 contro la Lazio ed ha mostrato la sua canotta con la dedica “Fuerza Bahia Blanca”. Un gesto d’amore per la gente della sua terra, lui che viene soprannominato, non a caso, “el toro de Bahia Blanca”. Fatto in un momento particolarmente triste per la sua città, travolta da una tempesta che ha causato molti danni, tra cui il crollo del tetto di un club sportivo che ha provocato la morte di 13 persone durante una gara di pattinaggio.

Un clima da horror, con forti piogge e vento a oltre 140 km/h e le fonti interne all’ufficio del sindaco hanno commentato così la tragedia: “Purtroppo il servizio di emergenza conferma la morte di 13 persone nel club Bahiense del Norte”. Gli ufficiali hanno poi aggiunto che sul posto erano immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, senza però riuscire a salvare quelle persone finite sotto le macerie.

Insomma, un Lautaro Martinez sempre più leader, dentro e fuori dal campo. Con il gol alla Lazio, l’argentino è salito a quota 119 gol con l’Inter, assestandosi al decimo posto nella classifica dei goleador della Beneamata. Davanti a lui ci sono Bobo Vieri con 123 reti e Mauro Icardi, 124. È probabile, dunque, che in questa stagione li superi presto. Al termine della vittoria che segna sempre di più il dominio nerazzurro in campionato, Lautaro ha espresso bene tutta la fame di vittoria della squadra: “Lottiamo insieme per tutti i grandi traguardi, vogliamo sempre vincere sia in campionato sia in Champions. Non conta se nel sorteggio saremo in seconda fascia, per vincere dobbiamo farlo contro ogni squadra”.