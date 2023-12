Napoli, De Laurentiis umiliato dal Frosinone (e da Vincenzo De Luca: cosa spunta dopo il 4-0

20 dicembre 2023 a

Una fragorosa, imbarazzante, rovinosa figuraccia per il Napoli campione d'Italia. Negli ottavi di Coppia Italia, infatti, la squadra allenata da Walter Mazzarri viene stracciata in casa, al Maradona, dal Frosinone: finisce 4-0 per gli ospiti. Una Caporetto, un disastro destinato a lasciare ferite profonde.

La squadra, per ovvie ragioni, al termine della partita è stata sonoramente contestata dalla tifoseria: ad oggi, il punto più basso di una stagione che ai partenopei non sta regalando grosse soddisfazioni, giusto per usare un eufemismo. Affondati dalle reti di Barrenechea, Giuseppe Caso, Cheddira ed Harroui, quattro gol dal 65esimo in poi, con gli ultimi due realizzati nella seconda frazione di gioco.

Oltre alla rabbia dei tifosi, ecco il veleno sui social. C'era chi si rivolgeva direttamente a Paolo Ziliani, giornalista notoriamente tifoso del Napoli, apostrofandolo in questo modo:

Nel mirino ovviamente anche Aurelio de Laurentiis, dileggiato direttamente dall'account ufficiale del Frosinone, che ricordava quando il presidente del Napoli si interrogava: "Che ci fa il Frosinone in Serie A?". Ecco la vendetta piovuta su X:

Infine, anche una gif animata che calza a pennello: Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che con la mano fa "quattro", come i gol presi dal Napoli...