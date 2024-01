Fiorentina in semifinale di Coppa Italia: Bologna ko ai rigori

10 gennaio 2024 a

E' la Fiorentina la prima semifinalista della Coppa Italia 2024. Per i viola è il terzo anno consecutivo. Al Franchi la squadra di Vincenzo Italiano ha superato ai rigori il Bologna per 5-4 dopo regolamentari e supplementari terminati 0-0. Decisivo il penalty (il quinto della serie) sbagliato da Posch cui ha fatto seguito Maxime Lopez che ha segnato il quinto rigore per i viola.

Nel primo tempo grande chance appena dopo la mezz'ora: in area Zirkzee manda al bar Milenkovic ma grazia la Fiorentina scheggiando la parte alta della traversa. Nella ripresa poche emozioni. Si va ai supplementari. La palla della vittoria arriva sulla testa di Kayode al minuto 109, ma l'esterno viola manca la porta, da posizione più che favorevole.

Nel secondo overtime nessuna emozione. Si va ai rigori. Tutti gol fino all'ultimo tentativo del Bologna, che Posch spara in curva. Maxime Lopez invece non sbaglia e regala alla Fiorentina la sua terza semifinale di Coppa Italia negli ultimi tre anni. Domani si giocheranno Lazio-Roma alle 18 e Milan-Atalanta alle 21 (la vincente sfiderà proprio la Fiorentina), mentre giovedì 11 gennaio alle 21 chiuderà il programma Juventus-Frosinone.