Sinner mostruoso: Australian Open, disintegra Baez e vola agli ottavi

Un mostruoso Jannik Sinner si sbarazza di Sebastian Baez e vola agli ottavi degli Australian Open, la sua undicesima volta in uno dei 4 tornei del Grande Slam: è record italiano.

A Melbourne l'azzurro numero 4 del ranking mondiale travolge l'argentino (numero 29 in classifica Atp) lasciandogli letteralmente le briciole: tre set a zero, con un punteggio 6-0, 6-1, 6-3 che la dice lunga su quanto la partita sia stata senza storia: Jannik ci ha messo appena 29 minuti per prendersi il primo set, tre minuti in più il secondo. Appena più combattuto il terzo, concluso comunque in 51 minuti. Per il fenomeno di San Candido poco più di un utile allenamento in vista delle sfide decisive. Agli ottavi l'altoatesino affronterà il russo Karen Khachanov (numero 15 al mondo), che ha avuto la meglio in quattro set sul ceco Tomas Machac (75) dopo un match molto combattuto (6-4, 7-6, 4-6, 7-6).

"Mi sento benissimo. Sono molto felice di come sto, adesso vediamo come andrà nel prossimo turno", le parole a caldo di Sinner dopo aver sconfitto El pollito Baez. "Rispetto all'anno scorso - ha aggiunto - il campo è più lento e i rimbalzi sono più alti. Mi sono adattato a queste condizioni e credo di aver giocato bene. Voglio ringraziare gli italiani che mi stanno seguendo in televisione di notte".