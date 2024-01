Gigi Riva, Beppe Tomasini: "Forse ha scelto di morire"

23 gennaio 2024 a

Gigi Riva si è spento a 79 anni dopo le complicanze cardiache dovute a un infarto. Come è noto l'ex bandiera del Cagliari e della Nazionale è stato trasportato immediatamente in ospedale. Arrivato nel nosocomio cagliaritano è stato stabilizzato, ma il personale medico, secondo quanto raccontato dal direttore sanitario avrebbe consigliato a Riva di sottoporsi a un intervento di angioplastica. Ma a quanto pare, proprio Riva, dopo una riflessione avrebbe rifiutato di sottoporsi all'operazione. E senza il suo consenso era inoperabile. I medici avrebbero provato questa mattina a convincere l'ex bomber della Nazionale, ma non c'è stato nulla da fare.

Alle 19:30 di ieri, lunedì 22 gennaio, Rombo di tuono si è spento. Ma a commuovere in queste ore sono le parole di un amico di Riva, Giuseppe Tomasini era molto legato a Rombo di Tuono, entrambi sono arrivati da ragazzi a Cagliari e qui hanno messo radici. Davanti alla camera mortuaria dell'ospedale Brotzu aspetta di poterlo salutare assieme ad altri ex compagni di squadra. "Credo che abbia scelto di morire: Gigi è uno che la sua vita l'ha sempre gestita lui, contro tutto e contro tutti", spiega.

Parole forti che svelano l'uomo-Riva da qualche tempo sempre più taciturno e rinchiuso nella sua casa. "Venerdì scorso ero a casa sua, tutte le settimane andavo a trovarlo: non ho saltato una settimana negli ultimi quattro anni - racconta all'Adnkronos Tomasini -. Gli faceva piacere, perché non usciva e aveva la possibilità di stare con persone amiche. Parlava, si sfogava e diceva le sue cose e l'umore è sempre stato buono". Poi il malore e la cora in ospedale. Ma Gigi Riva, come aveva afferma Tomasini, ha scelto la sua strada. Forse era stanco.