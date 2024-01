Jannik Sinner a Palazzo Chigi? Il video di Giorgia Meloni che fa rosicare la sinistra

30 gennaio 2024 a

a

a

Giorgia Meloni ha ricevuto il campione di tennis Jannik Sinner a Palazzo Chigi. L'incontro, blindatissimo, è iniziato alle 16 e sarebbe durato circa mezz'ora. L'altoatesino di 22 anni, che ha trionfato agli Australian Open di Melbourne, è arrivato accompagnato dal ministro dello Sport Andrea Abodi. Subito dopo lui e la premier si sono fatti fotografare insieme all'ultimo trofeo conquistato da Sinner e con la bandiera italiana. "L’Italia che ci piace: capace di credere in sé stessa e di reagire davanti alle sfide difficili. E di vincere - ha scritto la Meloni sui social -. Grazie per l’esempio che hai dato, Jannik, agli amanti dello sport, ai nostri giovani e all’Italia tutta".

Il campione è rientrato oggi in Italia con un volo atterrato alle 12.40 a Fiumicino. Ad accoglierlo e festeggiarlo allo sbarco una folla di tifosi e ammiratori. "A Sinner ho fatto i complimenti per una vittoria che va ben oltre il significato sportivo - ha detto il ministro Abodi -. Per come si è mostrato credo che sia destinato a togliersi qualche altra soddisfazione e a regalarci altri motivi per godere di grande euforia ma più delle vittorie sportive conterà il messaggio che manda. Di un talento sportivo, ma anche umano con una sincerità e una profondità che non sono consuete. È molto intelligente e la vive al servizio del ruolo che vuole ricoprire, non vuole essere protagonista ma lo sta diventando".