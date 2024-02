Jannik Sinner, Daniele De Rossi incantato: "Mi sembra di guardare un fenomeno"

16 febbraio 2024 a

a

a

È andato in studio per parlare della sua Roma dopo il pari in Europa League per 1-1 sul Feyenoord, ma è rimasto incantato quando in studio a Sky hanno staccato su Jannik Sinner, che stava vincendo al secondo set nei quarti di Rotterdam contro il francese Monfils. È successo al tecnico della Roma Daniele De Rossi a cui poi hanno fatto una domanda dallo studio: "Questo ragazzo, Sinner, può essere un modello? Qual è il suo segreto?”. E De Rossi ha risposto: “Io di tennis non capisco niente — dice sorridendo — però posso dire che quanto a Sinner c'è più di un motivo perché possa essere un esempio. Soprattutto se arrivi a fare quello che fa lui”.

A dirlo è un professionista esemplare, che ha sempre scelto la Roma in carriera, prima di chiudere al Boca Juniors: “Jannik è un ragazzo molto educato, sembra una scemenza ma non lo è — ha aggiunto De Rossi — Sta vivendo un grande successo e lo sta facendo con moderazione. Sinner è un atleta posato, che lavora forte per migliorarsi sempre”. Per poi concludere: “In Sinner vedo una qualità che avevano tutti i campioni che ho conosciuto nel corso della mia carriera. Anche quando è andato sotto ha reagito ed è capace di restare sempre sul filo del rasoio come lo sono i grandi calciatori… quelli che nei sedici metri di buttano la palla dentro. Anche se, ripeto, non capisco niente di tennis, quando lo guardo mi sembra di guardare un fenomeno".