Europa League, i sorteggi degli ottavi: il Milan sorride, Atalanta e Roma così così

Possono sorridere le tre italiane arrivate agli ottavi di Europa League. Nell'urna di Nyon Milan, Atalanta e Roma evitano tutte le big e possono guardare con discreto ottimismo all'obiettivo quarti di finale, anche se due sfide su tre sembrano perlomeno equilibrate.

E' andata meglio di tutti, almeno sulla carta, ai rossoneri. Stefano Pioli, uscito da Rennes con una sconfitta 3-2 e una prestazione difensiva non proprio esaltante (ma il 3-0 di San Siro era una bella ipoteca sul passaggio del turno) pesca i ceki dello Slavia Praga, qualificati dopo una autentica battaglia contro il Galatasaray. Il timore dei milanisti, furiosi ancora una volta con il loro tecnico per i 7 gol subiti nelle ultime due partite (prima a Monza, poi in Francia), temevano di incrociarsi con le due corazzate di questa Europa League, gli inglesi del Liverpool di Klopp (primi in Premier League) e i super-tedeschi del Bayer Leverkusen guidati dal nuovo "mago" Xabi Alonso. Anche se, ironie dei social, c'era anche chi sperava in un accoppiamento di ferro per stroncare le speranze di Pioli di venire confermato per la prossima stagione. Stranezze del tifo.

"Non dobbiamo sottovalutare lo Slavia Praga, è una squadra solida, fisica, che ha fatto un girone importante. Dobbiamo prepararci bene, in campo internazionale non bisogna sottovalutare nessuno, il Milan deve puntare sempre ad arrivare lontano", le parole di Franco Baresi, vicepresidente onorario dei rossoneri. "Il Milan deve essere sempre ambizioso, dobbiamo cercare di fare il massimo, quando sta bene può giocarsela con tutte: la squadra ha tutte le qualità per ambire a traguardi importanti", aggiunge a Sky Sport Baresi, per il quale, per ovviare ai troppi gol subiti, "bisogna fare qualcosa in più tutti. La squadra deve crescere in generale, dobbiamo essere più compatti, più uniti".

Può sorridere anche l'Atalanta, che se la vedrà con i portoghesi dello Sporting Lisbona (già affrontati nel girone di qualificazione, vittoria 2-1 in trasferta e pareggio 1-1 a Bergamo), mentre per la Roma c'è l'avversario forse più insidioso ancorché affascinante, il Brighton di Roberto De Zerbi, che con il suo calcio-champagne "di provincia" ha conquistato tutti gli appassionati britannici.

Questi gli abbinamenti completi, con l'andata il 7 marzo e il ritorno il 14: Sparta Praga (Cze) - Liverpool (Eng), Marsiglia (Fra) - Villarreal (Esp), Roma (Ita) - Brighton (Eng), Benfica (Por) - Rangers (Sco), Friburgo (Ger) - West Ham (Eng), Sporting Lisbona (Por) - Atalanta (Ita), Milan (Ita) - Slavia Praga (Cze), Qarabag (Aze) - Bayer Leverkusen (Ger).



In Conference League, la Fiorentina si ritroverà agli ottavi gli israeliani del Maccabi Haifa. In questo caso, è ancora da capire dove i Viola giocheranno la sfida in trasferta. Vista la situazione in Medioriente, infatti, il Maccabi non può giocare in Israele. Negli ultimi match di Europa League prima di retrocedere in Conference, dopo la crisi seguita al 7 ottobre il Maccabi aveva giocato prima a Cipro contro il Villarreal e poi in Ungheria contro il Rennes.