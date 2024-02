Jannik Sinner, la foto in bianco e nero semina il panico tra i fan

29 febbraio 2024 a

Un inizio di stagione da sogno, culminato con il primo Slam della carriera conquistato agli Australian Open e la vittoria nell’Atp 500 di Rotterdam. Mercoledì Jannik Sinner è intanto partito per gli Usa, dove sarà atteso dagli impegni di Indian Wells e Miami. Ma su Instagram, neanche a farlo apposta, ha allarmato i 2,3 milioni di follower che lo seguono. Tutto è partito da un innocuo post che il tennista numero tre al mondo aveva fatto, che però ha scatenato il terrore: il colore in bianco e nero, accompagnato dal consueto sguardo serio del tennista, ha spaventato molti che hanno temuto per il peggio.

Nel giro di pochi minuti, infatti, è partita una vera e propria valanga di commenti di fan che confessano di essersi presi un infarto. "Pensavo al peggio già", scrive Beatrice. "Jannik non mette più post con sto’ colore di fondo che me fai venì li colpi", parla chiaro Luca. Un altro fan l’ha invece presa con ironia: "La foto in bianco e nero per dare un minimo di speranza agli avversari, facendogli pensare ad un tuo ritiro". Bea, al contrario, ha trovato l'incriminata foto in bianco e nero "bellissima". Insomma, Sinner, da vera "Star system" quale è, deve oramai fare molta attenzione a cosa dice e a cosa scrive.

Intanto il russo Daniil Medvedev, scavalcato al posto numero 3 del ranking Atp dopo la vittoria di Sinner a Rotterdam, ha minimizzato in una recente intervista la sconfitta contro l’altoatesino nella finale degli Australian Open: “Se ho superato a fatica la delusione di Melbourne? Se devo essere onesto, superare tutto è stato piuttosto facile — ha detto il numero 4 al mondo — Come ho detto dopo il match, ho avuto l'impressione che sarebbe stato facile farlo perché ho giocato un grande torneo e una buona finale con Jannik".