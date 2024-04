Milan, Paolo Maldini gela Scaroni: "Non riesco a smettere di sorridere"

25 aprile 2024 a

"Non l'ho più sentito". Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha confermato il gelo tra la dirigenza rossonera a guida RedBird e Paolo Maldini. La storica bandiera del Diavolo, che da dirigente ha contribuito a regalare il 19esimo scudetto nel 2022, un anno fa è stata allontanata per decisione del patron americano Gerry Cardinale, provocando un certo imbarazzo in società ma soprattutto la rivolta della quasi totalità dei tifosi milanisti.

Nelle ore in cui sui socia tiene banco il "processo al club" dopo la sesta sconfitta di fila nel derby che ha regalato la seconda stella all'Inter, Maldini ha scelto di parlare al Corriere della Sera, evento piuttosto raro, regalando una frecciata fulminante al "nuovo" Milan: "Se guardo al mio passato, non riesco a smettere di sorridere". "Non l'ho più sentito. Penso che quando qualcuno guarda al proprio passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che non sia questo il caso di Maldini, a cui auguro ogni soddisfazione", aveva detto Scaroni. Le parole di Maldini confermano la tensione.

"Il Milan merita un presidente che faccia solo gli interessi del Milan - aveva detto Paolo a dicembre, riferendosi proprio a Scaroni -. In tribuna l'ho visto spesso andare via quando gli avversari pareggiavano o passavano in vantaggio, magari solo per non trovare traffico. Mentre me lo ricordo puntualissimo in prima fila, quando abbiamo vinto lo scudetto: per questo non so che cosa si sia voluto dire con l’espressione ‘gruppo unito senza di me'. Ma è evidente che io ho un concetto diverso di condivisione e di gruppo".