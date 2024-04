Roma, 3 punti d'oro in 18 minuti con l'Udinese: Champions più vicina

25 aprile 2024 a

Un gol al 95’ di Cristante regala un successo pesantissimo alla Roma nella mezz’ora scarsa che restava da recuperare nella sfida con l’ Udinese, sospesa una decina di giorni fa per il malore accusato da Evan Ndicka.

Al Bluenergy Stadium finisce 2-1 con il colpo di testa da corner del centrocampista, dopo il ’vecchiò 1-1 firmato da Pereyra e Lukaku. Con questa vittoria d’oro la squadra di De Rossi sale a 58 punti e si riporta a -4 dal Bologna quarto, portandosi nel frattempo a +4 sull’Atalanta, che però ha una gara da recuperare. Il primo ’spezzonè di gara di Fabio Cannavaro sulla panchina friulana termina invece con tanto amaro in bocca: i bianconeri restano a quota 28 alla pari del Frosinone terzultimo.

Nei minuti che restavano da giocare da segnalare una grande occasione per parte: Lucca costringe agli straordinari Svilar con un mancino in diagonale, mentre sul fronte opposto Okoye risponde con un bel riflesso su Azmoun dopo una sanguinosa palla persa da Perez. Nel recupero però la Roma tenta il forcing per andare a caccia dei tre punti e proprio all’ultimo secondo disponibile trova il match point con Cristante al 95’ su corner del solito Dybala.