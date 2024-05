Paolo Bertolucci gela i tifosi del Milan: "Perché dovrebbe rinunciare a 22 milioni l'anno?"

15 maggio 2024 a

“Sarei curioso di conoscere i motivi per i quali Gallardo rinuncerebbe a 22 milioni all’anno per venire al Milan. Solo semplice curiosità”. È lo schietto commento (anche un pizzico ironico) di Paolo Bertolucci su X, da sempre grande tifoso rossonero.

L’argentino è stato accostato al Diavolo, ma dovrebbe risolvere il suo contratto con l’Al-Ittihad. Dal 2014 al 2022 ha invece allenato e fatto la storia al River Plate, con cui in nove stagioni conquista quattordici titoli – comprese due Coppe Libertadores – diventando l'allenatore più titolato della storia del club. In un calcio come quello di oggi, con i soldi a farne da padrone, la teoria di Bertolucci non appare tanto infondata. Anzi…

Il Milan, nel frattempo, continua a scandagliare l’elenco dei nomi per il dopo Stefano Pioli. Con il secondo posto ormai sicuro, le ultime due partite di campionato saranno abbastanza inutili per il Milan, che però vuole chiudere al meglio al sua stagione. Il tecnico di Parma saluterò dopo lo Scudetto nella stagione 2021-2022 e intanto il club di via Aldo Rossi ha fatto partire i casting per il nuovo allenatore. Sergio Conceiçao è uno degli appetiti e a fine stagione potrebbe salutare il Porto, nonostante abbia da qualche settimana rinnovato il suo contratto fino al 2028. Paulo Fonseca ha in mano una ricca e importante offerta del Marsiglia, ma è ovviamente molto intrigato dall'opzione Milan.

Tra gli alti profili ci sono i c.t. di Portogallo e Belgio, Roberto Martinez e Domenico Tedesco, i quali però saranno impegnati al prossimo Europeo e quindi potranno sbarcare a Milanello solo a luglio inoltrato. Mark van Bommel è più indietro nella lista, mentre resta ancora viva la pista che porta a Christophe Galtier, ex Psg ora all’Al-Duhail in Qatar. Gallardo, invece, appare in calo, Thiago Motta diretto verso la Juve al posto di Max Allegri. Il sogno dei tifosi rossoneri resta sempre (e solo) uno: Antonio Conte.