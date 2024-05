Vlahovic schianta l'Atalanta, la Coppa Italia è della Juve: l'ultima firma di mister Allegri?

15 maggio 2024 a

La Juventus vince la Coppa Italia, la 15esima nella storia del club: all'Olimpico di Roma, nella finalissima contro l'Atalanta, decide la partita un gol di Dusan Vlahovic arrivato subito nel primo tempo, al quarto minuto: imbeccato da Cambiaso sul filo del fuorigioco trafigge Carnesecchi. Una rete splendida, e decisiva. Una partita a tratti contratta, che dà il meglio nel secondo tempo: un altro gol di Vlahovic, annullato però per fuori gioco (pochi minuti prima un'altra occasione per il serbo). Dunque il clamoroso palo dal limite colto da Lookman per la Dea, a cui poco dopo risponde per i bianconeri Miretti, che centra la traversa con un siluro terra-aria. Vince la Juve, con merito. Massimiliano Allegri mette in bacheca un trofeo nel momento più complicato, quasi certamente l'ultimo sigillo in bianconero: il suo addio, infatti, appare certo, scontato. Insomma, Allegri ci mette comunque un'ultima firma: scatenato, il mister è stato espulso negli ultimi secondi di gioco. Per l'Atalanta, invece, sfuma il primo obiettivo di una stagione fino ad oggi, e comunque, strepitosa: la qualificazione in Champions per la squadra di Gianpiero Gasperini è a un passo, ma non ancora aritmetica. E, soprattutto, tra pochi giorni ci sarà la storica finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Il cammino della Dea è ancora lungo e, potenzialmente, indimenticabile.