Luciano Spalletti, la foto virale dallo spogliatoio: i 6 comandamenti

È un Luciano Spalletti biblico quello che si appresta a iniziare la sua prima avventura alla guida della Nazionale italiana ai prossimi campionati di calcio europei. Il ct azzurro sta infatti cercando di trasmettere il suo credo calcistico ai ragazzi convocati al raduno di Coverciano. Come Mosè, anche l'ex Napoli ha impresso sulla sua tavoletta - nella fattispecie: una lavagnetta - i suoi personalissimi comandamenti. Non 10 come il profeta, ma sei specifici dettami di tattica da imparare a memoria. Quasi come una preghiera. La pressione continua (togliere fiducia), controllo del gioco (gestione della palla), legati (distanze di squadra, corti, vicini). E ancora, riaggressione feroce (sulla perdita di palla), ricomposizione (tornare a casa), ordine, studio, preparazione (per tornare a pressare).

A rileggere uno per uno i sei comandamenti del profeta Spalletti, ci torna subito alla mente il bel gioco espresso nel corso della sua breve - ma trionfale - esperienza alla guida del Napoli. Come dimenticarsi infatti lo schieramento quasi rugbisttico sulla linea di centrocampo, la corsa collettiva per recuperare una palla persa e più ancora l'idea dell'occupazione dello spazio come forma di soffocamento di qualsiasi possibile iniziativa dell'avversario. Tutte peculiarità tattiche e caratteriali che il ct azzurro proverà già a mostrare in occasione della amichevole in programma martedì 4 giugno a Bologna contro la Turchia.

Per l'esordio degli Azzurri all'Europeo si dovrà attendere invece il prossimo 15 giugno, quando l'Italia affronterà l'Albania nella prima partita del girone di qualificazione. Un match da non sottovalutare, dato che le altre squadre incluse nel girone B sono la Spagna di Alvaro Morata e la Croazia di Luka Modric. Sarà dunque fondamentale ottenere i fatidici tre punti contro la nazionale allenata dal ct brasiliano Silvinho.