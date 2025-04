25 aprile, ora la sinistra si inventa il Bergoglio partigiano

Arruolato. In prima fila, sopra la scritta “Partigiani”, al corteo romano dell’Anpi per il 25 aprile, c’era anche lui, Papa Bergoglio. Procedeva, suo malgrado, sotto forma di gigantografia. È il destino di chi muore, essere raccontato dai vivi come torna loro comodo, tanto non si ha diritto di replica. L’Associazione Partigiani non ha neppure aspettato che venisse seppellito per attaccarsi al petto la sua figurina. Eppure, nei dodici anni in cui ha vissuto dal Soglio di Pietro la Festa della Liberazione, il Pontefice argentino era sempre stato attento a non farsi invischiare nel liso dibattito tra fascismo e antifascismo. Lui che il fascismo l’ha vissuto di persona, nella Buenos Aires dei colonnelli. Ieri grazie alla sinistra abbiamo scoperto che “resistenza”, nel senso di lotta per la democrazia, era la parola d’ordine di Francesco, anche se lui, da vivo, la usava con un altro significato; non opposto, ma certo diverso.

Quando invitava gli uomini «a non opporre resistenza all’azione di Dio, che è più forte e toccherà le nostre labbra con la fiamma del suo amore». Oppure quando esortava i fedeli, anche chi nella Chiesa non voleva seguirlo, a «non rimanere chiuso, sicuro nelle proprie convinzioni». Ma suvvia, ad Anpi e compagni del pensiero di Bergoglio importa zero, ancor meno dei suoi insegnamenti. È l’uomo del giorno, e quindi i marmittoni dell’Anpi lo portano in piazza, nella speranza che spazzi un po’ di polvere dai loro abiti e gli regali per un giorno una ventata di novità. Più vivo lui da morto, che loro sopra e sotto il palco ad arringare. Anime spente nei comizi per la Liberazione.