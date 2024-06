Crippa oro e Riva argento: un altro tripudio azzurro nella mezza maratona

09 giugno 2024 a

Nuovo trionfo azzurro agli Europei di atletica a Roma: Yeman Crippa ha vinto la medaglia d'oro nella mezza maratona, argento per un altro italiano, Pietro Riva. L'Italia ha conquistato anche la medaglia d'oro a squadre che portano il totale di medaglie a 12. Altri 3 azzurri nei primi 10: sesto Pasquale Selvarolo, ottavo Eyob Faniel e decimo Yohanes Chiappinelli, in testa fino a metà gara.

Quella di Yeman Crippa e Pietro Riva è una doppietta storica. I due azzurri sono stati protagonisti per tutta la gara che si è sviluppata lungo i luoghi storici della Città Eterna. Crippa, 27enne di origine etiope, due anni fa campione europeo dei 10.000 metri, ha vinto in 1 ora 01'23, nuovo primato dei Campionati. Riva, 27enne di Alba, è rientrato nei chilometri finali e ha concluso staccato di un secondo dal connazionale. Terzo a quattro secondi il tedesco Amanal Petros, inciampato sul cordolo all'interno dello stadio Olimpico ma quando Crippa era al comando. L'Italia ha conquistato anche l'oro a squadre.

"È stata tosta, per il clima, il nervosismo, ma alla fine la medaglia d'oro è arrivata", ha commentato Crippa dopo il trionfo. "Riconfermarmi è stato davvero difficile - ha aggiunto -. Sono stato sotto pressione prima e durante la gara, praticamente fino all'entrata nello stadio, poi da lì me la sono goduta. Visti i risultati ottenuti finora da tutta la squadra Italia, ci siamo detti che non potevamo fare 'figuracce'. Gli altri avevano la medaglia, adesso toccava a noi". E così ha fatto, oltre a Yemen Crippa, anche Pietro Riva, splendido argento: "Il momento più bello della mia carriera. Sono stato contento che a battermi sia stato Yemen, un amico. Io non arrivavo da un grande periodo, ero un po' sfiduciato, ma durante la gara mi sono sentito benissimo. Sono stupito e felice", ha concluso Riva.