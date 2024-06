Euro 2024, Germania nel caos: Rudiger-Füllkrug, rissa in spogliatoio

11 giugno 2024 a

Sarà l’Europeo di casa, che la Germania ha voglia di vincere. Ma il ritiro non è entrato nel migliore dei modi per la Nazionale di Julian Nagelsmann, dato che martedì il difensore del Real “Campione d’Europa”, Antonio Rudiger, e l’attaccante del Borussia Dortmund, Niclas Füllkrug, sono quasi venuti alle mani dopo essere stati al centro di un acceso diverbio nel corso dell'ultimo allenamento.

Così ha spiegato il giornale tedesco Bild, sottolineando che i due calciatori sono entrati in contatto più volte nel corso di un'esercitazione e per poco non è scoppiata la lite. Il tutto nonostante la seduta di allenamento fosse aperta al pubblico, con più di 4 mila tifosi presenti.

Dopo uno scontro, in cui Rüdiger ha colpito Füllkrug, l'attaccante del Borussia Dortmund si è alzato per rimproverare il giocatore del Real Madrid per quanto aveva appena fatto ed entrambi hanno iniziato a spingersi. A separarli è arrivato prontamente Sandro Wagner, il vice di Julian Nagelsmann. Poi gli animi si sono raffreddati, anche se i due hanno continuato a dirsi cose durante il passaggio verso gli spogliatoi. Un piccolo screzio che secondo la Bild verrà risolto, in quanto tra Rüdiger e Füllkrug c’è un ottimo rapporto, perché i due hanno fatto insieme tutte le nazionali giovanili.

Proprio l’attaccante del Borussia Dortmund, in passato, disse che il giocatore del Real Madrid è uno dei suoi migliori amici nello spogliatoio. Un po’ di tensione può dunque starci, specie se non è causata nel peggio. Nelle ore successive Rudiger, ha infine pubblicato una stories su Instagram in cui ha fatto capire che era tutto risolto.