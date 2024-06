Euro 2024, la Francia trema: "Virus, diversi giocatori ammalati"

14 giugno 2024 a

a

a

Favorita del prossimo Europeo, o per lo meno tra le Nazionali possibili vincenti, la Francia ora trema per un virus influenzale che ha colpito diversi giocatori. Tra loro anche Kylian Mbappé, che non si è presentato agli allenamenti pubblici tenuti a Paderborn giovedì, dove era assente anche Coman. Secondo il Sun, il motivo è quello già citato. Un peccato anche per i tifosi transalpini che erano presenti all’allenamento aperto al pubblico.

La Francia esordirà agli Europei il prossimo lunedì contro l'Austria alle ore 2 e per quel momento spera di poter avere a disposizione con tutti i suoi pezzi più pregiati. Intanto di comunicati ufficiali sul prossimo giocatore del Real Madrid non se ne parla.

Luciano Spalletti, occhio agli scarpini: il dettaglio che fa impazzire l'Italia

Il primo ad aver sofferto il virus, però, è stato Ousmane Dembele, che ha comunque voluto rassicurare i tifosi del fatto che si tratti di una semplice influenza, dalla quale si guarisce in pochi giorni, ma che necessita di alcune misure di sicurezza per evitarle la diffusione. "Ho avuto l'influenza la settimana scorsa e sono stato il primo, ma ora mi sento molto meglio — ha ammesso il francese del Psg — La squadra sta molto meglio. Tutti staranno bene tra un paio di giorni”. Anche il commissario tecnico Didier Deschamps si sarebbe alle prese di questo virus, molto contagioso ma comunque innocuo. Non dovrebbero esserci problemi per l'esordio di lunedì, un antipasto del grande match in programma quattro giorni dopo, quando la Francia affronterà il big match contro l'Olanda che probabilmente deciderà il primo posto nel girone.