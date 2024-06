Euro 2024, lo show di Luciano Spalletti: "Basta bischerate"

17 giugno 2024 a

Un 2-1 incoraggiante contro l’Albania ha piazzato al secondo posto del girone B la Nazionale di Luciano Spalletti nella partita d’esordio degli Europei di calcio in Germania. Proprio il toscano, nella partita di sabato contro la selezione di c.t. Sylvinho, ha dato vita a uno show che ha divertito coloro che hanno guardato la partita da casa. Forse tradito dall’emozione, il toscano non le ha mandate a dire quando c’era da riprendere un suo giocatore: “Dai, oh Scamacca!”, è uno delle parole rivolte alla punta dell’Atalanta. “Davide (Frattesi, ndr) stai troppo nel traffico!”, un’altra. E ancora sempre al trequartista dell’Inter ed ex Sassuolo: “Ci metti sempre un'ora a rimettere a posto!”. E anche gli altri non si sono salvati. In novanta minuti Luciano Spalletti ha avuto una parola per tutti con urla, indicazioni, sguardi fulminei.

Insomma, l’ex allenatore del Napoli ha vissuto la partita con grande anima e corpo. Totalmente dentro il gioco che in certi frangenti punta a telecomandare chi sta in campo, da dentro e fuori la sua area tecnica che in un attimo smette di avere un confine: “Ce l'hai lì dentro, vai. Vai là!”. O “Vai su!!! Jorg, Jorg!”, riferito all’ex giocatore del Napoli. Nella Spalletti-cam di Italia-Albania si è visto poi tutti: uno Scamacca da spronare, un Frattesi che ogni tanto si blocca nel traffico e le ripetizioni tattiche a gara in corso (“Davide quando si riporta palla devi venire via dalla linea difensiva, devi venire via”).

La reazione di Spalletti dopo l'erroraccio di Dimarco è una lezione per tutti

A fine gara, poi, Spalletti, sicuramente più rilassato dopo la vittoria, ha parlato della volontà di “fare sempre meglio, anche se io sono contento — ha ammesso a fine gara — Abbiamo vinto una partita che si poteva vincere anche meglio, ci sono state cose fatte bene ma qualche volte abbiamo avuto troppa leggerezza. Dobbiamo evitare quelle ‘bischerate’ che abbiamo in canna se non stiamo sempre concentrati”.