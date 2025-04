Papa Francesco, Giuseppe Conte e Mario Draghi: gelo siderale a San Pietro

Gli ex presidenti del Consiglio, Mario Draghi, Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni e Matteo Renzi, stanno assistendo seduti l'uno accanto all'altro ai funerali di Papa Francesco in piazza San Pietro. Accanto a loro, tra gli altri, gli ex presidenti della Camera, Laura Boldrini, Luciano Violante, Fausto Bertinotti e Pier Ferdinando Casini. E poi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e i ministri Giancarlo Giorgetti, Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso e Giuseppe Valditara. Presente anche, tra gli altri membri del governo, il ministro Roberto Calderoli.

Nella foto a San Pietro, si evince il gelo siderale tra l'ex presidente della Banca centrale europea e il leader del Movimento Cinque Stelle. Ma non c'è da stupirsi. In fondo l'avvocato del popolo, nel suo secondo governo, ha dovuto porgere la campanella all'economista. E, nonostante anche i grillini appoggiassero - con l'aggiunta di alcuni ministeri importanti - il governo Draghi, Conte non ha mai digerito l'uscita forzata da Palazzo Chigi.