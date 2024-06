Francia, Adrien Rabiot stoppa Mbappe e Thuram: "Basta con i discorsi politici"

19 giugno 2024 a

Secondo tutti i pronostici, la nazionale di calcio francese è tra le favorite per la vittoria degli Europei. E non potrebbe essere altrimenti. Il ct Didier Deshamp può infatti contare su una squadra dal talento indiscusso. Si va dai madrileni Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga fino ad Antoine Griezmann, Mike Maignan e Theo Hernandez. Alcuni giocatori però, forse per allontanare la pressione sulle loro spalle, hanno approfittato della grande visibilità per esporsi politicamente contro l'avanzata della destra di Marine Le Pen. Su tutti, l'ex campione del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Siamo in un momento cruciale per il nostro Paese - aveva dichiarato il nuovo giocatore del Real Madrid - Bisogna sistemare le cose e avere il senso delle priorità. Prima di tutto siamo cittadini e non dobbiamo essere disconnessi dalla realtà del nostro Paese. Voglio rivolgermi a tutte le persone e alle giovani generazioni: possiamo vedere chiaramente come gli estremisti siano alle porte del potere. Invito la gente a votare. Questo - aveva poi aggiunto - è un momento molto importante nella storia della Francia". Posizione condivisa anche dal suo compagno di squadra Marcus Thuram.

La discesa in campo di Mbappé non è stata accolta di buon grado da tutti i suoi compagni di squadra, forse più concentrati sulle prossime partite di Euro 2024. Adrien Rabiot, centrocampista in forza alla Juventus, ha invitato i calciatori della Francia a lasciare da parte la politica per non perdere il focus sul trofeo europeo da riportare a casa. "Ognuno è libero di votare secondo le proprie convinzioni. Non dirò come intendo votare: siamo in una democrazia e funziona così. Chi otterrà il maggior numero di voti, perché scelto dalle persone che voteranno, governerà".

Il francese ha poi parlato delle condizioni di salute di Mbappe, uscito malconcio da un contrasto di gioco nel match contro l'Austria. "Mbappé l'ho visto stamattina, stava un po' meglio. Penso che sia andato a fare altri esami. Un naso fratturato non è la fine del mondo; Kylian dovrebbe tornare in campo con noi molto presto".