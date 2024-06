Jannik Sinner, "sto cercando di farlo": le toccanti parole della fidanzata Anna

23 giugno 2024 a

a

a

Non solo Jannik Sinner ad Halle, ma anche la sua fidanzata, la 25enne russa Anna Kalinskaya, è riuscita a conquistarsi una finale in Germania, nel torneo sull'erba di Berlino. La 25enne russa aveva battuto (6-1 6-7 6-1) la bielorussa Viktoryja Azaranka in tre set in semifinale, conquistandosi così l'accesso alla finale del torneo tedesco. Che però non è andata bene come quella di Sinner. Se quest'ultimo ha avuto la meglio sul polacco Hubert Hurkacz, lei invece non è riuscita a vincere la sua seconda finale nel circuito WTA. I due hanno giocato praticamente in contemporanea e a pochi chilometri di distanza.

In conferenza stampa, dopo il successo della semifinale, la Kalinskaya aveva confessato: "Se ho avuto il tempo di controllare il telefono? No. Sto solo cercando di essere un po' brava quanto lui - aveva detto in riferimento al compagno nonché numero uno del ranking Atp -. Jannik sta facendo un anno fantastico. È stata dura, solitamente riesco a vederlo giocare, vediamo se riusciamo a guardarci a vicenda". E infine: "Faccio le congratulazioni a lui, ora gli scriverò, sono contentissima".

Jannik Sinner, crisi di riso incontrollabile in campo: delirio sugli spalti (e il finale è clamoroso) | Video

In caso di vittoria di Kalinskaya, lei e Sinner avrebbero potuto replicare quanto hanno fatto, la settimana scorsa, dall'australiano Alex De Minaur e dalla sua fidanzata, la britannica Katie Boulter: una vittoria doppia, e di coppia, ottenuta da lui a Hertogenbosch e da lei a Nottingham.