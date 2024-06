Euro 2024, il video virale di Montella: "Mi fa vedere il tesserino?"

Roberto Tortora 24 giugno 2024 a

Vincenzo Montella ha delle belle gatte da pelare alla guida della sua Turchia, dopo il ko fragoroso di Dortmund contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Un 3-0 netto che non lascia discussioni e che ha del tragicomico, se si pensa al secondo gol subìto, praticamente un regalo fatto alla seleçao lusitana. Il difensore Akaydin, su una palla persa in verticale da Cancelo, ha ben pensato di effettuare un retropassaggio no look al portiere, senza guardare dove fosse effettivamente posizionato, mandandolo fuori causa e provocando un autogol goffo e disastroso.

Che la trasferta al Westfalenstadion non portasse nulla di buono, il ct italiano l’aveva intuito già dal suo arrivo allo stadio con il bus ufficiale della Turchia. Arrivati nel sottopassaggio, Montella è stato bloccato dallo steward, che non l’ha riconosciuto e non ne voleva sapere di farlo entrare negli spogliatoi. Il tecnico italiano gli fa notare che è appena sceso dal pullman ufficiale della squadra: "Forse sono l'allenatore...", ma lo steward insiste.

Montella, allora, dopo aver cercato affannosamente per qualche istante il suo pass, glielo sventola poi sotto il naso e l’addetto alla sicurezza è costretto a consentirgli il passaggio, sotto lo sguardo sbigottito dell’ex-Aeroplanino che non può credere ai suoi occhi. Archiviato il fracasso portoghese, ora la Turchia deve pensare a qualificarsi. Forte della vittoria all’esordio, 3-1 contro la Georgia, Calhanoglu e compagni dovranno badare soltanto a non perdere adesso contro la Repubblica Ceca e potranno festeggiare il passaggio agli ottavi, ma occhio, perchè la squadra di Hasek non è certo un materasso e ha tutta l’intenzione di rovinare la festa ai turchi. La sfida si giocherà al Volksparkstadion di Amburgo, Montella ha in mente dei cambi: in porta ci sarà Cakir e non più Bayindir, difesa a 4 con Kadioglu a destra e Ozkacar a sinistra al posto di Celik, confermati Bardakci ed il disastroso Akaydin. A centrocampo Ozcan-Kokcu, sulla trequarti Kahveci, Calhanoglu e Akturkoglu, a supportare l’unica punta Yilmaz.



