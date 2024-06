Euro 2024, "dimissioni immediate": Spalletti nel mirino, scoppia il caso

29 giugno 2024 a

a

a

"Dopo #SvizzeraItalia DIMISSIONI IMMEDIATE di #Spalletti, #Gravina e BLOCCO INTER...Chiamate #Allegri": scoppia la polemica sui social dopo l'eliminazione dell'Italia dall'Europeo. Gli azzurri si sono arresi dopo due gol della Svizzera, che così si è qualificata ai quarti. Se alcuni commenti negativi sono riservati ai giocatori, Donnarumma a parte, molti altri invece mettono il ct Luciano Spalletti nel mirino. Ma non solo.

Qualcuno ha ricordato che prima dell'inizio di Euro 2024, Spalletti aveva parlato del blocco Inter, giudicandolo fondamentale per la campagna europea: "Penso che sia fondamentale per noi. E menomale che c'è l'Inter che ancora crede in quello che è il talento italiano, perché ce ne sono tantissimi. Bisognerebbe dare loro un po' più spazio e strutturare, nella testa di questi ragazzi, quella che dovrebbe essere una crescita fatta bene per diventare poi campioni e calciatori. Averne 6 della stessa squadra è tanta roba, non è più come una volta che la Nazionale era formata da giocatori di Inter, Juventus, Milan, al massimo Roma".

In molti ora non fanno che invocare le dimissioni sia di Spalletti che di Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Il ct, subito dopo il match, ha detto a RaiSport che a incidere sono stati più fattori: "Di certo ci vogliono più ritmo, più qualità e più sacrificio. Purtroppo ci sono un po' di cose che vengono anche dal come è finito il campionato. Non siamo arrivati in condizione e poi anche il caldo ha inciso". Mentre ai microfoni di SkySport ha sottolineato: "La responsabilità è sempre dell'allenatore, le scelte le ho fatte io. Parlerò con Gravina e sentiremo...".

I tifosi sui social, comunque, non perdonano. "Due Mondiali saltati, un Europeo 'giocato' in maniera vergognosa. Progetti tecnici falliti uno dietro l'altro con la Svizzera che dopo averci tolto il Mondiale ci mortifica all'Europeo...ho visto presidenti federali dimettersi per molto molto meno. #Spalletti inadeguato come ct", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Che usciamo a testa bassissima è stato già detto?". E ancora: "Grazie Luciano per questo meraviglioso percorso europeo".