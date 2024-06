Spalletti: "Chi tira i rigori?". La reazione degli azzurri: Italia, la vera vergogna

30 giugno 2024 a

"Chi vuole tirare i rigori". E molti azzurri hanno tenuto giù il braccio. Sta tutta in questa rivelazione del ct Luciano Spalletti la vera causa della triste eliminazione dell'Italia agli ottavi agli Europei contro la Svizzera.

La dimostrazione plastica di quale sia stato il vero limite di questa squadra: priva di carattere, coraggio, personalità ed entusiasmo, vale a dire quelle qualità che ci hanno fatto vincere nel 2021 (con Roberto Mancini in panchina) e fare bella figura nel 2016 (a guida Antonio Conte), pur non avendo una rosa di prim'ordine dal punto di vista tecnico.

"Abbiamo chiesto chi non si sentiva di battere i rigori. Chi voleva batterli ha alzato il braccio, ma ce ne sono stati diversi che lo hanno tenuto giù - ha spiegato mister Spalletti nell'ultima conferenza stampa tedesca, insieme al presidente federale Gabriele Gravina, prima del mestissimo ritorno in Italia -. Non volevano batterli. Lì diventi responsabile davvero, non in allenamento. Queste prove qui verranno fatte anche per capire chi se la sente di gestire questa pressione, va fatto un racconto completo e onesto".

Colpa dei giocatori, certo, ma forse colpa anche del "manico", che ha il compito di allenare anche mentalmente gli azzurri, abituarli a tirare fuori gli attributi, a pensare di essere più forti degli avversari anche quando non lo sono. In una espressione, infondere loro delle certezze che sono invece clamorosamente mancate in questo Europeo e forse pure in questi tribolati primi 8 mesi di gestione spallettiana.