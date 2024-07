Il ct della Svizzera svela l'errore di Spalletti: "Questo ci ha aiutato"

01 luglio 2024 a

È una delle sorprese del torneo, poco da dire. Questa Svizzera sorprende e ha meritato di andare avanti contro l’Italia. Ha avuto ragione il c.t. Murat Yakin a dire che i suoi non dovevano temere l’Italia, e così è stato. “Abbiamo dimostrato un grande controllo in questa partita con flessibilità e intelligenza”, le parole del tecnico in conferenza stampa.

Per poi parlare della Nazionale di Spalletti: "L'abbiamo vista nelle ultime partite e ha sfruttato vari moduli, giocatori in varie posizioni, e noi siamo stati bravi a trovare i giusti meccanismi, il giusto rodaggio nelle prime tre partite e anche oggi siamo riusciti a dominare la partita dal punto di vista del ritmo — le sue parole — L'Italia ne ha cambiati sei e questo ci ha aiutato, in tutte le fasi funziona tutto perché anche in fase di non possesso corriamo quanto dobbiamo. Stasera ha funzionato tutto".

La Svizzera ora se la gioca per arrivare in fondo al torno: "Possono succedere tante cose, ogni partita ha una sua storia — le parole ancora di Yakin — Abbiamo la tattica giusta, il sistema giusto e siamo forti. Oggi l'abbiamo dimostrato di nuovo ma dobbiamo restare umili, coi piedi per terra. Ci siamo preparati al meglio: l'atmosfera, l'umore della squadra. Possiamo concentrarci sul calcio, abbiamo fatto vedere oggi anche un video di tutto lo staff che ringraziava la squadra per tutte le belle emozioni vissute finora. Ora dobbiamo creare noi un video e ringraziarli: c'è questa unione bellissima. Oggi abbiamo vinto contro una grande Nazionale e sono orgogliosissimo di questa squadra e dei nostri tifosi".